Recapturan a tres presos que se fugaron de Polimaracaibo estación Curva de Molina

Funcionarios de la Policía del Municipio Maracaibo, articulados con el Centro de Patrullaje K-nino (CPK) de la Policía del Estado Zulia, lograron la recaptura de tres de los cuatro detenidos que se evadieron de los calabozos de la estación policial Curva de Molina.

El hecho activó de forma coordinada a los funcionarios de este cuerpo de seguridad, quienes se desplegaron por todo el municipio para dar con el paradero de los evadidos y en menos de 72 horas fueron recapturados: Iverson Enrique León Silva, Leonardo Arias De La Hoz y Jean Carlos Gutiérrez.

El coronel Napoleón Rivero Acosta, director general de la Policía Municipal, destacó que el cuarto evadido ya ha sido plenamente identificado y su captura es inminente, estimándose que será detenido en las próximas horas.

Cactus24 08-08-2025

