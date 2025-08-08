Punto Fijo| Sexagenario fue encontrado muerto en Cujicana

Por
cactus24
-

Este jueves en horas de la tarde fue encontrado un hombre muerto en un terreno baldío que se encuentra enmontado en la avenida Rafael González con calle Las Flores, diagonal a la sede donde despacha la Alcaldía de Carirubana, frente a Gasfalca Express.

Melquiades José Mirena, de 66 años, quien se encontraba en situación de calle, tenía al menos 48 horas inerte en ese lugar, presumiéndose la causa inanición o alguna patología.

El cuerpo fue trasladado al camposanto Virgen de Coromoto (Matacán) a la espera de la necropsia de ley.

Cactus24 (08-08-2025)

