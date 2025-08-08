Punto Fijo| Sexagenario fue encontrado muerto en Cujicana

Este jueves en horas de la tarde fue encontrado un hombre muerto en un terreno baldío que se encuentra enmontado en la avenida Rafael González con calle Las Flores, diagonal a la sede donde despacha la Alcaldía de Carirubana, frente a Gasfalca Express.
Melquiades José Mirena, de 66 años, quien se encontraba en situación de calle, tenía al menos 48 horas inerte en ese lugar, presumiéndose la causa inanición o alguna patología.
El cuerpo fue trasladado al camposanto Virgen de Coromoto (Matacán) a la espera de la necropsia de ley.
Cactus24 (08-08-2025)