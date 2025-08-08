Policía de Francia rescata a varias venezolanas y colombianas obligadas a prostituirse

Dos personas fueron detenidas en el sureste de Francia acusadas de reclutar a jóvenes mujeres en América Latina como «damas de compañía», antes de secuestrarlas y obligarlas a prostituirse, anunció este viernes la fiscalía local.

El caso estalló cuando policías descubrieron el 6 de agosto a tres mujeres jóvenes de nacionalidades colombiana y venezolana en un apartamento en Aix-en-Provence, alquilado a través de una plataforma de reservas.

Durante el allanamiento, los agentes detuvieron a un hombre y a una mujer presentes en el lugar, y confiscaron más de 200.000 euros (unos 232.000 dólares), de los cuales 194.000 en efectivo, indicó la fiscalía de Aix-en-Provence en un comunicado.

Las jóvenes explicaron a los investigadores que habían sido «reclutadas directamente en su país de origen a través de redes sociales encriptadas para trabajar como ‘damas de compañía'».

A su llegada al aeropuerto francés de Niza, fueron «conducidas a un apartamento» y debieron prostituirse «inmediatamente» 16 horas por día.

Según sus testimonios, sus documentos de identidad y sus ganancias fueron confiscados, y se limitaron sus movimientos.

Los investigadores descubrieron por el momento «el reclutamiento durante dos años de 14 mujeres latinoamericanas, que eran obligadas a prostituirse en apartamentos alquilados en Aix-en-Provence, Cannes o Menton», precisó la oficina del fiscal.

Las dos personas arrestadas deben pasar este viernes a disposición judicial por «proxenetismo agravado, secuestro arbitrario de varias personas, trata de seres humanos y blanqueo».

Cactus24 08-08-2025

