Padrino López rechaza recompensa por captura de Maduro: La Fanb protegerá al jefe de Estado

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, hizo un pronunciamiento en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en rechazo a la recompensa emitida por Estados Unidos contra el mandatario Nicolás Maduro.

En una rueda de prensa junto al alto mando militar, Padrino expresó en un comunicado lo que califica como “el sentir de las Fuerzas Armadas ante estas groserías, estas vulgaridades, estas barrabasadas del imperialismo norteamericano”.

“La Fanb rechaza categóricamente las bufonescas declaraciones de la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, efectuadas ayer 7 de agosto. Estas fantasiosas, ilegales y desesperadas ofertas representan un acto más de injerencismo en los asuntos internos que violan el derecho internacional”, reclamó en el comunicado.

Tras conocerse que Donald Trump firmó una orden para “operaciones militares extranjeras” contra organizaciones que considera “terroristas y narcotraficantes”, el líder militar aseguró que la Fanb “protegerá” al Jefe de Estado.

“Queremos dejarle claro al imperialismo que Nicolás Maduro Moros es el presidente constitucional de Venezuela, nuestro Comandante en Jefe. Deben saber que la Fanb no es una organización de mercenarios, la dignidad y el honor militar son valores imponderables. No somos chantajeables ni aceptaremos insolentes ultimátums”, expresó.

Y agregó que los organismos de seguridad mantienen “lealtad absoluta y apoyo irrestricto a nuestro Comandante en Jefe”.

También reiteró que “no escatimarán esfuerzos” para “enfrentar, combatir cualquier acción que atente contra la paz de los ciudadanos, así como la salvaguarda del territorio (…) Continuaremos defendiendo hasta con la propia vida la libertad, independencia y soberanía de esta patria”.

Cactus24 (08-08-2025)

