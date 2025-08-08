Muere astronauta Jim Lovell, comandante de la misión Apollo 13

El astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante de la histórica misión Apollo 13, ha fallecido a los 97 años en Lake Forest, Illinois.

La NASA confirmó este viernes que Lovell murió el jueves tras una vida que «ha inspirado a millones de personas» durante las últimas décadas.

Sean Duffy, responsable interino de la NASA, destacó que «el carácter y la firme valentía de Jim ayudaron a nuestra nación a alcanzar la Luna». El directivo subrayó cómo Lovell convirtió «una potencial tragedia en un éxito del que hemos aprendido mucho», en referencia a la dramática odisea del Apollo 13.

La misión Apollo 13 fallida

La misión Apollo 13 de abril de 1970 estaba destinada a ser el tercer alunizaje tripulado de la NASA. Sin embargo, una explosión a bordo de la nave espacial transformó la misión en una lucha por regresar a la Tierra con vida.

Bajo el liderazgo de Lovell como comandante, la tripulación logró superar los obstáculos técnicos y regresar sanos y salvos. La misión se convirtió en uno de los episodios más dramáticos de la exploración espacial estadounidense.

Lovell también participó en las misiones Gemini y en el Apollo 8, esta última pionera por ser la primera en la que la NASA utilizó un cohete Saturn V. La misión Apollo 8 logró orbitar la Luna con éxito, marcando un hito crucial en la carrera espacial.

Cactus24 08-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.