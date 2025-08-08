Llegan a Venezuela seis niños separados de sus familias en Estados Unidos

Seis niños y niñas que fueron separados de sus padres y familias en los Estados Unidos, regresaron a Venezuela este viernes 8 de agosto.

Así lo informó la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri Saab, en sus redes sociales, donde adjuntó imágenes de los menores retornados.

Los niños fueron recibidos por familiares en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado La Guaira.

Además de los menores de edad, en el vuelo viajaron 188 adultos deportados de los EE.UU.



“Hoy celebramos un milagro: 6 niños y niñas que estuvieron secuestrados en EE. UU. han sido rescatados y regresan a su hogar”, en Venezuela, informó este viernes la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri Saab.

Cactus24 08-08-2025

