Juez Cogan niega petición a «El Chapo» para ver a su abogado: se equivocó de Tribunal

El Juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, rechazó este jueves la petición de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, quien le suplicó que le permitieran hablar con su abogado y denunció que las autoridades penitenciarias lo mantenían aislado en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX.

Cogan señaló que no es su jurisdicción y lo exhortó a presentar su petición ante la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos,(BOP, por sus siglas en inglés), dependencia que se encarga de las condiciones de contacto entre el recluso y su defensor; y la Corte Federal del Distrito de Colorado, que se encarga de las condiciones de reclusión, ya que es en ese distrito donde se encuentra ubicada la prisión.

“Como se muestra, este no es el Tribunal adecuado para solicitar tal medida y, en cualquier caso, dado que el acusado tiene un abogado recién designado en este caso, no puede solicitar tal medida en este Tribunal. Se deniega la solicitud del demandado sin perjuicio de que pueda renovarla a través de su abogado en el foro correspondiente”, resolvió el Juez.

Además, agregó que al contar ya con un abogado oficialmente designado, el capo sinaloense no podría presentar solicitudes legales en su propio nombre y cualquier gestión debería hacerse a través de su abogado, pero ordenó «como cortesía» enviar una notificación al defensor de «El Chapo» y una copia al acusado a su lugar de encarcelamiento.

El pasado 15 de agosto Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa y quien cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos, envió una carta al Juez Brian Cogan para suplicarle que le permitieran hablar con su abogado, denunciando que no lo han dejado hacerlo a pesar de que había sido autorizado a reunirse con su defensor desde hace varias semanas.

«Honorable Juez Brian M. Cogan, de la manera más amable y respetuosa posible le escribo para informarle lo siguiente: el abogado José Israel Encinosa me comunicó hace tres semanas que usted había autorizado al Gobierno para que Encinosa me visitara, hablara conmigo por teléfono y me escribiera», comienza la carta del capo, escrita a mano en una hoja de cuaderno con tinta azul y letra manuscrita.

«Sin embargo, aún no se le han permitido las llamadas telefónicas; el abogado me escribió una carta hace varias semanas, pero no he recibido las dos cartas que me escribió. El abogado lleva 10 meses luchando por la autorización para las visitas y las llamadas telefónicas», afirmó Guzmán Loera en su texto.

Por ello, el narcotraficante le solicitó a Cogan que Encinosa lo pueda visitar y llamar por teléfono, porque «hasta el momento no se le ha permitido». «Disculpe la molestia. Hace aproximadamente un mes y medio le escribí pidiéndole que autorizara al abogado Encinosa su petición al Gobierno para que autorizara su visita», insistió.

«Le agradezco haber ordenado que se permita al abogado visitarme y hablar conmigo por teléfono, y una vez más le molesto de que ordene al Gobierno que permita las visitas y llamadas telefónicas del abogado, ya que el abogado es vital para mí. Gracias de antemano», finalizó «El Chapo», quien firmó la carta como «Joaquín Guzmán L.»

La carta se dio a conocer apenas esta semana, aunque fue escrita a finales de julio. En el pasado, el Juez Cogan ha rechazado intervenir en su caso, ya que depende del Buró Federal de Prisiones de EU desde que fue sentenciado y está a disposición de esa autoridad.

Esta no es la primera vez que «El Chapo» Guzmán envía una carta al Juez Cogan. El que fuera el narcotraficante más poderoso de México –y también el más buscado– afirmó en un mensaje hecho público en abril de 2024 que no puede recibir llamadas telefónicas ni visitas en la prisión estadounidense de máxima seguridad donde cumple cadena perpetua.

Cactus24 (08-08-2025)

