“Joseito” solicitado por homicidios en Falcón muere en enfrentamiento con la PNB Zulia

Un “peligroso antisocial” apodado “Joseito” fue neutralizado en un operativo realizado cerca del Puente O’leary, en la parroquia Santa Lucía, Maracaibo, Zulia. El sujeto cometió “múltiples homicidios en Falcón”.

La información la dio a conocer la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscrita a la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) del Zulia en un comunicado de prensa que se difundió este viernes 8 de agosto.

“Joseito” huyó de la justicia falconiana y se resguardaba “en una casa oculta” de la parroquia.

De manera extraoficial, una fuente cercana contó al Diario La Verdad que el sujeto supuestamente fue perseguido por las autoridades antes de iniciar el operativo.

La PNB informó que el sujeto fue avistado frente a la vivienda y al percatarse de la presencia de los uniformados, sacó un arma y se metió en la casa.

El hecho generó un fuerte intercambio entre los oficiales y el antisocial, dejando a “Joseito” herido en el enfrentamiento.

El criminal fue trasladado al Hospital Central Dr. Urquinaona, en el que falleció minutos después de ingresar.

En el lugar se incautaron un arma de fuego calibre 7.65 y un teléfono celular. El caso quedó a disposición del Ministerio Público (MP).//Diario La Verdad

Cactus24 08-08-2025

