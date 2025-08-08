Gil: recompensa por Maduro es un «circo mediático»

El canciller de la república Yván Gil rechazó el anuncio de la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondy, en el que incrementó la recompensa por información que lleve a la captura del presidente Nicolás Maduro.

Gil señaló que esta medida es una estrategia para complacer a sectores de ultraderecha en el país, que se anuncia el mismo día en que se desmanteló un plan para generar terror en Venezuela, en el que están implicados función de EEUU.

«La patética «recompensa» de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto. Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela» indicó el canciller en su canal de Telegram.

Destacó que este anuncio se hace de la manera más irresponsable, sin presentar prueba alguna y faltando a toda la ética que requiere la acusación, tal como acostumbra la práctica de la actual administración estadounidense.

«No nos sorprende, viniendo de quien viene. La misma que prometió una inexistente «lista secreta» de Epstein y que se revuelca en escándalos de favores políticos» precisó en alusión a Bondi.

Gil recalcó que «su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política».

Cactus24 (08-08-2025)

