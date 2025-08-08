Foro Penal anuncia excarcelaciones de presos en Tocorón

El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó la tarde de este viernes la excarcelación de “presos políticos” en Tocorón.

Romero, también afirmó sobre traslados de presos políticos desde El Helicoide y Zona 7 a la cárcel de Tocuyito, Tocuyito, Yare 2 y El Rodeo 1.

“Las mujeres se desconoce dónde fueron trasladadas”, añadió en su cuenta de X.

Cactus24 08-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.