Foro Penal anuncia excarcelaciones de presos en Tocorón

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó la tarde de este viernes la excarcelación de “presos políticos” en Tocorón.

Romero, también afirmó sobre traslados de presos políticos desde El Helicoide y Zona 7 a la cárcel de Tocuyito, Tocuyito, Yare 2 y El Rodeo 1.

“Las mujeres se desconoce dónde fueron trasladadas”, añadió en su cuenta de X.

Cactus24 08-08-2025

