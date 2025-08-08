Estudio revela que ver a alguien enfermo activa el sistema inmunitario

Es posible que nuestro cerebro active nuestro sistema inmunológico simplemente al ver a alguien que parece enfermo.

Un estudio publicado en Nature Neuroscience reveló que los participantes que vieron rostros con aspecto de enfermo en realidad virtual mostraron cambios en la actividad cerebral relacionados con la monitorización del espacio personal y la detección de amenazas . Además, aumentó la actividad de ciertas células inmunitarias en la sangre.

El estudio es «único al demostrar que el sistema inmunitario de las personas puede activarse con solo el reconocimiento visual de que alguien parece enfermo», afirma Michael Irwin, psiconeuroinmunólogo de la UCLA que no participó en el trabajo. «Es realmente extraordinario».

En el estudio, 248 participantes observaron cómo se acercaban rostros con apariencia humana en realidad virtual. Algunos avatares mostraban claros síntomas de enfermedad, como tos o sarpullido, mientras que otros parecían temerosos o neutrales. Quienes vieron que los avatares con apariencia enferma entraban en su espacio personal reaccionaron más rápido al ser tocados, lo que sugiere un estado de alerta máxima, según el equipo.

Las imágenes cerebrales revelaron que las regiones responsables de la monitorización del espacio personal reaccionaron de forma diferente a los rostros enfermos en comparación con los neutrales o temerosos. La red de prominencia, un circuito cerebral que detecta eventos importantes en el entorno , también se activó. «Estos dos sistemas se activaron de forma diferente en un avatar enfermo», afirma Andrea Serino, neurocientífico de la Universidad de Lausana (Suiza), «incluso en un avatar temeroso». Esto sugiere que las diferencias se debían a la infección, no a las amenazas en general, añade.

Lo más sorprendente es que los análisis de sangre revelaron que los participantes que vieron rostros enfermos mostraron una mayor actividad de las células linfoides innatas. Estas células, una de las primeras en responder del sistema inmunitario, alertan a otras células inmunitarias. «Este es un nivel de activación inmunitaria completamente nuevo que no habría esperado… sin la entrada de un patógeno en el organismo», afirma Camilla Jandus, inmunóloga de la Universidad de Ginebra.

Para demostrar que estos cambios se asemejaban a las respuestas a infecciones reales , Serino, Jandus y sus colegas compararon los cambios con las respuestas a una vacuna antigripal. «El patrón de activación de las células linfoides innatas para la vacuna fue similar al de los participantes expuestos a avatares infecciosos», afirma Jandus.

Los circuitos cerebrales involucrados podrían influir en el sistema inmunitario a través del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, una red de regiones y glándulas cerebrales que controla las respuestas al estrés. «Demostramos que el hipotálamo aumenta la conexión con la red de prominencia durante las amenazas de infección», afirma Serino.

El descubrimiento podría tener aplicaciones prácticas, como mejorar la respuesta a las vacunas o la eficacia de ciertos medicamentos. «Si tienes gripe y tomas paracetamol, por ejemplo, podrías usar la realidad virtual para potenciar su efecto modulando la reacción del sistema inmunitario», afirma Serino.

El estudio también se centró únicamente en adultos jóvenes, por lo que aún queda por ver si los hallazgos se generalizan a las personas mayores. «Me imagino que existe una enorme variabilidad biológica entre edades, sexos y probablemente etnias», afirma Irwin. «Es necesario tener en cuenta todos estos factores».

