El MP imputará a mujer que asesinó a tres adultos mayores

Xiomara Acirys Amador Grau de 43 años, será imputada por el Ministerio Público (MP) por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía en la ejecución de un robo agravado y agavillamiento.

La mujer esta implicada en el triple homicidio de Antonio Ramón Rodríguez Villalba (88), Arelis del Valle Rodríguez de Miranda (61) y María Carlota Villalba de Rodríguez (82) cometido en Prados del Este, parroquia Baruta del estado Miranda, el 21 de agosto de 2017.

De acuerdo al fiscal Saab, valiéndose de su condición de empleada doméstica, Xiomara Acirys en compañía de su pareja (por aprehender) ingresaron a la vivienda donde laboraba para perpetrar un robo, donde se encontraban tres adultos mayores, procediendo ha amordazarlos, amarrarlos y taparles la boca con una cuerda, hasta causarles la muerte.

Cactus24 (08-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.