Detienen a hombre que robó a un mototaxista

Funcionarios de Polifalcón en el municipio Colina, lograron recuperar una moto que había sido robada a su propietario, un mototaxista que en el momento del hecho se disponía hacer un servicio en el sector Los Olivos de la jurisdicción, en horas de la mañana de este Jueves 7 de Agosto.
Una vez que, el mototaxista realizó la respectiva denuncia, la comisión procedió con un dispositivo de rastreo y búsqueda, por lo que en horas de la tarde de ayer jueves, en la calle La Bomba del referido sector, lograron ubicar y recuperar la moto de color rojo, marca Bera, modelo SBR-150, placa: AE6N53F. Además, de aprehender un ciudadano con las características reportadas por el denunciante, quien fue identificado como Ugarte Ávila, de 30 años de edad.
El Secretario de Seguridad Ciudadana y Director General de Polifalcón, Gral. Miguel Morales Miranda; informó de este procedimiento que, fue noticado a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, a cargo de la Dra. Annely Loyo, para continuar con las respectivas investigaciones.//NP
Cactus24 (08-08-2025)
