Detenido por propinarle una golpiza a su madre

Armando José Arias Villegas de 35 años, fue detenido por agredir físicamente a su madre de 52 años en el sector Unión de la parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

El arresto se llevó a cabo tras un procedimiento policial en el que se constató que, Armando Arias, le propinó una golpiza a su madre, utilizando para ello su fuerza física, esto motivado a problemas de convivencia.

Las investigaciones revelaron también que este no era un hecho aislado. El detenido acostumbraba a agredir verbal y físicamente a su madre cada vez que ingería bebidas alcohólicas.

Tras la detención de Arias Villegas, el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 136° del Área Metropolitana de Caracas en Materia de Violencia de Género, reseña la nota de prensa Cicpc.

Cactus24 (08-08-2025)

