Daddy Yankee cambió su nombre artístico y probablemente no lo habías notado

Ramón Luis Ayala Rodríguez, mundialmente conocido como Daddy Yankee, sorprendió a sus seguidores con un discreto pero significativo cambio: ahora firma su música como DY.

El artista de 49 años, quien había anunciado su retiro en 2023, regresó con el tema Sonríele, una canción de tono espiritual que marca una nueva etapa en su carrera. Sin embargo, el cambio ha sorprendido a más de un fanático, ¿Por qué realizó este cambio de nombre?

¿A qué se debe este cambio?

Como es de esperarse, este cambio responde a la larga batalla legal que mantiene el boricua con su ex esposa, Mireddys González, y su ex cuñada, Ayeicha González Castellanos.

La decisión, según medios puertorriqueños y estadounidenses, responde al hecho de que el cantante comparte los derechos sobre el nombre Daddy Yankee, registrado como marca, por lo que todo lo que se genere con ese alias debe dividirse legalmente entre ambos.

En consecuencia, el artista ha optado por relanzar su imagen bajo una versión abreviada del apodo que lo llevó al estrellato.

El nuevo nombre sin embargo, aún no consta en sus redes sociales ni en su canal de YouTube, los cuales continúan bajo el nombre de Daddy Yankee, no así su cuenta en Spotify, en donde el sencillo Sonríele aparece bajo la autoría de DY.

De la misma forma, en sus publicaciones más recientes, el cantante las culmina con un emotivo DY, confirmando que esa es su nueva marca.

Aunque este seudónimo no es nuevo para sus fans —ya lo había utilizado ocasionalmente—, ahora se convierte oficialmente en su nueva identidad artística, marcando un quiebre no solo legal sino también simbólico.

Cactus24 (08-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook