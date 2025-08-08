Cuba condena la recompensa de EE.UU. por información para arrestar a Maduro

Cuba condenó hoy la recompensa anunciada por Estados Unidos por información que conduzca al arresto del presidente Nicolás Maduro, lo que calificó como otro acto de agresión contra la nación sudamericana.

A través de la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, tachó de “fraudulenta” esa remuneración que Washington duplicó de 25 a 50 millones de dólares, por supuestos vínculos del mandatario con el narcotráfico.

Condenamos fraudulenta recompensa anunciada por gobierno de #EEUU contra el Presidente legítimo de #Venezuela, Nicolás Maduro, que constituye un nuevo acto de agresión contra esa hermana nación. Gobierno de EEUU carece de autoridad legal y moral para semejante medida, escribió Rodríguez.

Desde el gobierno venezolano, el canciller , Yván Gil, calificó de «patética» la recompensa que ofreció la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, lo que a su vez consideró «la cortina de humo más ridícula» que haya visto.

Cactus24 (08-08-2025)

