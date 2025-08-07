Volvieron 205 venezolanos en vuelo desde Estados Unidos

Un nuevo vuelo de connacionales provenientes de Estados Unidos arribó al país con 205 pasajeros a bordo, que llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía este miércoles 7 de agosto.

El vuelo número 54 de repatriación a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, arribó con 21 mujeres y 184 hombres a bordo. En este vuelo no llegó ningún menor de edad.

La presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), Camilla Fabri, junto a diversos órganos de seguridad del Estado, recibieron al grupo.

A los retornados, se les aplicó el protocolo requerido, mediante el cual se verifica el estatus legal de los mismos y su estado de salud.

La GMVP creada en 2018, facilitó el retorno de 9 mil 889 venezolanos, brindándoles acompañamiento social, oportunidades de reinserción en el país y apoyo logístico.

Cactus24 07-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.