Vendía por Marketplace medicamentos colombianos sin control sanitario

Una mujer que se dedicaba a la comercialización ilegal de medicamentos, fue detenida por funcionarios adscritos a la Coordinación de Investigaciones Contra la Delincuencia Organizada de la Delegación Municipal Las Acacias.

La detenida fue identificada como Bianca Elayda Depablo Marín (41), quien traía medicamentos de procedencia colombiana, que ingresaron al país sin ningún tipo de control sanitario y, a través de la red social Facebook, específicamente la plataforma Marketplace, tenía un perfil para comercializar estos medicamentos de manera ilícita.

Al ser detenida en el sector Ricardo Urriera, parroquia Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo, los funcionarios le ubicaron un celular y, medicamentos para tratar el parkinson, que no cuentan con los requerimientos necesarios para su comercialización en el territorio venezolano poniendo en riesgo la salud de los pacientes con estas patologías.

Depablo quedó a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público.

Cactus24 07-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.