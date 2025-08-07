“Se desmayó”: lo que se sabe del influencer venezolano detenido en “Alligator Alcatraz”

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), negó el miércoles en la noche la muerte de Luis Manuel Rivas Velásquez, un influencer venezolano conocido como “Luis Frío”, detenido en el centro conocido como “Alligator Alcatraz”.

En redes sociales se había difundió una denuncia que hizo su pareja de que supuestamente había fallecido mientras permanecía recluido en ese centro de detención.

La periodista Carla Angola logró hablar con representantes de DHS, quienes le informaron lo siguiente: “Luis Manuel Rivas Velásquez es un delincuente indocumentado con antecedentes penales que incluyen un arresto por robo en Miami”.

“Rivas Velásquez se desmayó y fue trasladado al hospital por precaución. El ICE se toma muy en serio su compromiso de proteger a quienes están bajo su custodia. Nos aseguramos de que los inmigrantes indocumentados tengan acceso a atención médica adecuada.”

Al conocer la reacción de las autoridades, la hermana y la novia de Rivas Velásquez exigieron en un post público en sus cuentas de Instagram, que les suministraran “prueba de vida”.

“Si esta información que nos dieron a nosotras esta mañana es falsa y él está bien y está vivo pido perdón a todos y al gobierno de Estados Unidos, sólo queremos una prueba de vida, y que dejen de jugar y no especulen cosas que no son! Queremos buenas noticia porfavor”, escribieron.

La novia del detenido dijo Telemundo 51 que su abogado de inmigración confirmó con las autoridades que Rivas Velásquez fue trasladado a un hospital, pero ella no tiene detalles de lo que pasó.

Las oficinas del médico forense en los condados de Miami-Dade y Collier indicaron que no tienen registros de ninguna persona fallecida bajo el nombre de Luis Manuel Rivas Velásquez.