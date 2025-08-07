Portero de la UD Sanse, protagoniza la primera boda gay del fútbol español

El portero de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, Alberto Lejárraga, contrajo matrimonio con Rubén Fernández, artista musical, en una ceremonia íntima en Málaga. Ambos compartieron en sus redes sociales, tres semanas después, algunos de los momentos más emocionantes de la ceremonia.

El guardameta compartió una publicación con Fran Ortiz, retratista, en la que se puede ver lo especial que ha sido esa celebración para todos los que participaron en ella. «Una boda gay es importante porque sigue siendo un acto valiente. Porque aunque estemos en 2025, todavía hay rincones (y mentes) donde amar a quien te dé la gana parece un delito», explica el fotógrafo.

También subrayaron que el hecho de que uno de los contrayentes sea futbolista profesional hace que el asunto se vuelva más «potente». «Porque el fútbol, ese universo donde los abrazos entre hombres están permitidos solo si hay gol de por medio, necesita referentes que rompan el vestuario de la homofobia. Porque no se trata de hacer política, se trata de hacer justicia poética: que un niño pueda soñar con ser delantero centro… y casarse con el portero si le da la gana», publicaba.

Cactus24 07-08-2025

