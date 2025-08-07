Petro advierte que el conflicto entre ELN y Segunda Marquetalia ya dejó muertos en Venezuela

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este jueves que el conflicto armado entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC, se ha extendido a Venezuela, donde presuntamente ya se han cometido asesinatos.

«El ELN ha entrado en guerra con la Segunda Marquetalia y su conflicto se extiende hasta el interior de Venezuela, donde ya han asesinado personas», expresó el mandatario en un mensaje publicado en la red social X.

Petro afirmó que la disputa entre estos grupos armados obedece al control territorial, que a su vez está relacionado con economías ilícitas.

Cactus24 (07-08-2025)

