Millonario murió embestido por búfalo al que intentaba cazar

Un millonario de Texas, identificado como Asher Watkins, murió tras ser embestido por un búfalo al que pretendía abatir. El hecho ocurrió el domingo 3 de agosto en la provincia de Limpopo, Sudáfrica, donde el empresario participaba en una expedición de caza mayor organizada por Coenraad Vermaak Safaris.

Según informara el Daily Mail, mientras el cazador y su equipo intentaban dar alcance al cuadrúpedo, este apareció de forma inesperada entre la vegetación y cargó a toda velocidad contra Watkins, quien falleció “casi en el acto”.

El empresario se encontraba en un área de caza junto a un cazador profesional y un rastreador local. Era su segundo día de safari, y ya había conseguido matar un antílope en la jornada anterior.

Desde la empresa organizadora, Coenraad Vermaak Safaris, confirmaron el fallecimiento: “Con profundo dolor y corazones destrozados, confirmamos la muerte de nuestro cliente y amigo Asher Watkins, de Estados Unidos”, expresó el guía Hans Vermaak.

Ante la presencia de depredadores, busca refugio en la espesura y carga por sorpresa. Con sus 1.300 kilos lanzados a gran velocidad y rematados por dos cuernos unidos en una sola pieza ósea, es capaz de provocar impactos mortales. Numerosos cazadores han comprobado que es capaz de seguir avanzando luego de recibir varios disparos, incluso cuando los proyectiles alcanzan zonas vitales.

Además, se trata de una especie muy territorial, por lo que en ocasiones pueden atacar a cualquiera que se cruce en su camino, sin provocación alguna.

Conocido como la “peste negra”, este tipo de bóvido mata a unas 200 personas al año en África, y ha causado más muertes de cazadores que cualquier otro animal, incluyendo elefantes, leones, rinocerontes o cocodrilos.

Cactus24 (07-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.