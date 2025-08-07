Loro mascota ayuda a la policía a desmantelar una enorme banda de narcotraficantes

Un loro parlante ayudó a desmantelar una importante operación de drogas después de que un miembro de una pandilla le enseñó a la mascota a decir frases utilizadas por los traficantes, como «dos por 25».

El ave fue descubierta cuando la policía allanó viviendas en Blackpool, donde los agentes también incautaron grandes cantidades de heroína y cocaína.

El cabecilla Adam Garnett, de 35 años, dirigió la pandilla desde dentro de la prisión entre 2023 y 2024.

Una búsqueda en su celular reveló teléfonos que tenían videos que mostraban bloques de un kilo de drogas y filmaciones de Mango, el loro mascota de su novia, hablando y jugando con dinero de drogas.

Después de la búsqueda en la celda de Garnett, la policía identificó que sus siguientes al mando eran su novia Shannon Hilton, de 29 años, sin domicilio fijo, Dalbir Sandhu, de 41 años, de Beech Road, Cleveleys y Jason Gerrand, de 50 años, de Shore Road, Thornton-Cleveleys.

La policía identificó a partir del teléfono de Garnett que sus siguientes al mando en la empresa ilegal eran Shannon Hilton, Dalbir Sandhu y Jason Gerrand.

Un video en el teléfono de Hilton la reveló riéndose mientras le enseñaba al pájaro a decir «dos por 25» frente a un niño.

El teléfono de Sandhu reveló que mantenía un registro en sus notas de sus tratos, incluidas listas de precios y transacciones, dijo la policía de Lancashire.

También se descubrió que había investigado y enviado enlaces a historias que discutían los límites de los condados a sus contactos.

A pesar de estar en prisión, Garnett tenía canales de comunicación con prácticamente todos los miembros de la pandilla que controlaba, dijo la fuerza.

Los videos encontrados en el teléfono de otro miembro de una pandilla, Gareth Burgess, de 45 años, de Leighton Buzzard, Bedfordshire, pero anteriormente de Blackpool, lo muestran caminando por el complejo turístico, llevando una cantidad significativa de dinero en efectivo y rapeando sobre su criminalidad.

La operación culminó con la detención de 15 personas, de entre 21 y 50 años, vinculadas a la red criminal. Adam Garnett recibió una sentencia de 19 años y medio adicionales, que se suman a su condena actual, por dos cargos de conspiración para suministrar drogas de clase A. Hilton, por su parte, recibió 12 años de prisión por conspiración para suministrar drogas de clase A y posesión con intención de suministrar drogas de clase B.

Cactus24 06-08-2025

