Jueza ordena la suspensión temporal de la construcción en “Alligator Alcatraz”

La jueza federal de distrito Kathleen Williams ordenó este jueves la suspensión temporal de la construcción en el centro de detención de inmigrantes, erigido en medio de los Everglades de Florida, conocido como Alligator Alcatraz, mientras los abogados debaten si viola las leyes ambientales.

Las instalaciones pueden continuar operando y albergando a detenidos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), pero los trabajadores tendrán prohibido agregar nuevo relleno, pavimentación o infraestructura durante los próximos 14 días, refiere CNN.

Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee han solicitado a Williams que emita una orden preliminar para detener las operaciones y continuar la construcción. La demanda alega que el proyecto amenaza humedales ambientalmente sensibles que albergan plantas y animales protegidos y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.

Una segunda demanda interpuesta por grupos de derechos civiles afirma que se están violando los derechos constitucionales de los detenidos, ya que se les prohíbe reunirse con abogados, se encuentran detenidos sin cargos y un tribunal federal de inmigración ha cancelado las audiencias de fianza. La audiencia de ese caso está programada para el 18 de agosto.

Cactus24 07-08-2025

