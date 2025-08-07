Instagram anunció la implementación oficial del botón de repost, una nueva herramienta que permite compartir publicaciones públicas directamente dentro de la plataforma. La función, que se acompaña del Instagram map y la pestaña Friends en Reels, busca fortalecer la interacción entre usuarios y facilitar el descubrimiento de contenido compartido por amigos y creadores.

Las funciones anunciadas —repost, mapa interactivo y pestaña Friends— comenzaron a estar disponibles desde este 6 de agosto en Estados Unidos y se espera que lleguen a otros países en las próximas semanas.

¿Qué permite hacer el botón de repost?

El nuevo repost button de Instagram permite a los usuarios compartir publicaciones y reels públicos, sin necesidad de recurrir a capturas de pantalla o aplicaciones externas. Al utilizar esta herramienta, los usuarios pueden republicar contenido que aparecerá tanto en el feed de sus seguidores como en una pestaña exclusiva de reposts dentro de su perfil personal.

Cada repost mantiene el crédito al autor original, lo que representa una ventaja para los creadores de contenido, ya que su material puede alcanzar nuevas audiencias aunque estas no los sigan directamente.

¿Qué es Instagram map y cómo se utiliza?

Además del botón de repost, la plataforma presentó el Instagram map, una función que integra geolocalización para ofrecer a los usuarios un nuevo espacio de interacción visual. A través de este mapa, se puede:

Compartir la ubicación reciente con amigos seleccionados.

Consultar publicaciones, reels y stories con ubicación etiquetada.

Ver contenido publicado por amigos o creadores en lugares de interés.

El uso de esta herramienta es opcional y requiere activación manual. Una vez activada, permite personalizar el nivel de privacidad, eligiendo compartir la ubicación con todos los amigos, con una lista de contactos específica o con nadie.

¿Qué es la pestaña Friends en Reels?

Instagram también anunció la implementación global de la pestaña Friends, una nueva sección dentro de Reels donde los usuarios pueden consultar contenido con el que sus amigos han interactuado. Esta pestaña incluye:

Reels que tus amigos han creado, comentado, dado like o repostado.

Recomendaciones provenientes de Blends, listas personalizadas creadas por el usuario.

¿Cuál es el objetivo de estas nuevas funciones?

La incorporación del botón de repost, el mapa interactivo y la pestaña Friends responde a un esfuerzo de Instagram por reforzar los lazos entre usuarios mediante herramientas que permitan compartir no solo lo que se hace, sino también lo que se disfruta dentro de la plataforma.

Según la empresa, estas funciones buscan que sea más sencillo mantenerse al día con amigos, compartir intereses comunes y descubrir nuevos contenidos, todo dentro de un entorno más controlado y con opciones de privacidad claras.

Cactus24 07-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.