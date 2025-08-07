Dos imputados por el MP por el femicidio de Génesis Medina en Yaracuy

El Fiscal General, Tarek William Saab, informó este jueves 7 de agosto que fueron aprehendidos dos sujetos por el delito de femicidio agravado contra la joven Génesis Medina en Yaracuy.

«El Ministerio Público (MP) informa que fueron aprehendidos para ser imputados los sujetos George Rangel y Keiwart Rangel por el delito de femicidio agravado», informó Saab en la red social Instagram.

El representante del MP añadió que ambos sujetos citaron a Génesis Medina en el municipio San Felipe, quien presuntamente mantenía una relación sentimental con uno de ellos.

«Allí fue obligada a ingerir píldoras abortivas dado que la víctima se encontraba en estado de gestación, por lo que al negarse procedieron ha amordazarla y sepultarla en una hacienda del sector los samanes», señaló el MP.

Cactus24 (07-08-2025)

