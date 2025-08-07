Diseñadora Martha Nolan muere en un yate de lujo en Long Island

Martha Nolan-O’Slatarra, reconocida diseñadora de modas originaria de Irlanda y residente en Nueva York, fue encontrada muerta la madrugada del martes a bordo de un yate atracado en el exclusivo Montauk Yacht Club, ubicado en el extremo este de Long Island.

De acuerdo con la policía del condado de Suffolk, el hallazgo ocurrió alrededor de las 12:00 a.m., cuando se reportó a los servicios de emergencia que una mujer se encontraba inconsciente a bordo del yate “Ripple”, una embarcación de 54 pies.

Según reportó el medio local 27east, el dueño del yate salió corriendo desnudo por el muelle gritando “¡Hagan algo!”, lo que alertó a otros presentes en el club.

Dos tripulantes de una embarcación cercana corrieron a auxiliar y llamaron al 911, mientras intentaban reanimar a la víctima sin éxito.

La policía informó que el cuerpo de Nolan no presentaba signos visibles de violencia, pero la causa de muerte sigue bajo investigación por parte del médico forense del condado de Suffolk, de acuerdo con reportes del New York Post

Una fuente cercana a la investigación señaló que se investiga si el fallecimiento está relacionado con drogas, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente.

¿Quién era Martha Nolan?

Martha Nolan-O’Slatarra, de 33 años, era una conocida figura en el mundo de la moda neoyorquina. Fundadora de la marca East x East, Nolan era también consultora de marketing y empresaria. Su trabajo se centraba en el diseño de ropa de verano y estilo de vida, con presencia destacada en los Hamptons.

A lo largo de su carrera, Nolan trabajó en tecnología financiera para fondos de inversión, fundó marcas de moda y colaboró en eventos de alto perfil. Era conocida por su capacidad de hacer networking, su sonrisa constante y su espíritu generoso, según amigos y colegas.

En julio, Nolan celebró la apertura de una tienda ‘Pop-Up’ en el exclusivo Gurney’s Resort de Montauk, evento que compartió en TikTok con el mensaje: “Metas cumplidas”.

Cactus24 07-08-2025

