Detenida empleada doméstica por hurtar 600 dólares

Una empleada doméstica fue aprehendida por funcionarios de la Delegación Municipal Santa Teresa del Tuy, señalada de hurtar 600 dólares en la vivienda donde laboraba.

El Cicpc la identifica como Alexandra Yulimar Bracamonte Castillo (38), detenida en el sector El Cujial, estado Miranda, luego de recibir la denuncia por parte de la víctima.

Tras ser detenida, fue verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que posee registros por lesiones.

Cactus24 07-08-2025

