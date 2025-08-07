Capturado homicida de una septuagenaria en Trujillo

Con la captura de uno de los implicados en el homicidio de Carmen Mirella Villa (70), ocurrido en Río Arriba, parroquia Monseñor Carrillo, estado Trujillo, funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas Cicpc Trujillo, dan por esclarecido el crimen.

El órgano detectivesco informa que a través del trabajo de investigación, se pudo conocer que el pasado 20 de Julio la víctima fue sometida por dos hombres que le dispararon en múltiples oportunidades causándole la muerte de manera inmediata.

LEA: https://cactus24.com.ve/2025/08/07/vendia-por-marketplace-medicamentos-colombianos-sin-control-sanitario/

A través del trabajo técnico – científico, se permitió individualizar la responsabilidad del crimen a Elis Alfonso Azuaje Cegarra (22) y, Glenyelber Rodolfo Castellanos Barreto (18), este último por detener; quienes para vengarse del nieto de la víctima le quitaron la vida a la septuagenaria.

Elis Azuaje fue detenido en la avenida Andrés Bello de Trujillo, incautándole un arma de fuego, que, al ser peritada por expertos, arrojó que fue la usada por los antisociales para cometer el crimen.

Cactus24 07-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.