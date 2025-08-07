Cabello: Desarticulado plan terrorista en Plaza Venezuela de Caracas

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó este jueves sobre la desarticulación de un plan terrorista en Plaza Venezuela, en Caracas, que consistía en la detonación de un artefacto.

Durante una rueda de prensa, el funcionario detalló que el hecho ocurrió el pasado domingo en la nueva plaza del referido lugar.

«El equipo antiexplosivos del SEBIN, siguió a José Daniel García Ortega (quien llevaba el artefacto) para retirar el material explosivo que se hallaba dentro de un bolso dejado por el ciudadano en Plaza Venezuela. La detonación se haría de forma analógica a distancia, a través de un teléfono celular», acotó.

Cabello mostró imágenes que dan cuenta del sujeto que portaba el artefacto y su posterior confesión tras ser detenido.

Precisó que el dispositivo contenía 3 kilos de TNT. Al respecto, cuestionó, «cuánta gente pudo haber muerto», en caso de que ese artefacto hubiese explotado.

Recordó que desde hace 7 meses se ha venido denunciando una alianza criminal entre narcotraficantes, conspiradores y bandas delictivas que hacían vida en Venezuela, que hoy insisten en ejecutar este tipo de acciones para perturbar la paz del país.

Cactus24 (07-08-2025)

