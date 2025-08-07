Cabello anuncia la detención de 13 personas por “plan terrorista” para estallar una bomba en Plaza Venezuela

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que los organismos de seguridad del Estado desmantelaron un plan terrorista con el que supuestamente pretendían colocar explosivos en lugares públicos de Caracas para atentar contra la población y también contra un «peso pesado» del Ejecutivo que encabeza Nicolás Maduro.

En una rueda de prensa, que ofreció al mediodía de este 7 de agosto, responsabilizó de estos planes a la líder opositora María Corina Machado y dijo que la «conspiración» se organizó desde Colombia.

Cabello aseguró que incautaron un bolso con 3 kilos de dinamita (TNT) que pretendían colocar en Plaza Venezuela, cerca de la estación del Metro de Caracas y de una estación de servicio, así como de una toma de gas doméstico. La idea era que explotara el pasado domingo 3 de agosto, día de la Marcha por Jesús en varias ciudades del país.

«Incautamos un bolso que contenía artefactos explosivos, teléfonos analógicos, 3 kilos de TNT. ¿Cuánta gente inocente pudo haber sido perjudicada por esto, en las inmediaciones Plaza Venezuela en Caracas?», afirmó.

Cabello: Hay 13 personas capturadas

Sobre la cifra de personas detenidas dijo que había 13 capturadas, a las que les hacían seguimiento de inteligencia, con lo que dieron con más de los presuntos implicados.

«Es parte de este grupo que llaman unidades clandestinas. Lo han dicho que ahora sí va a pasar», destacó.

Habló de allanamientos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que les ha permitido incautar materiales y evidencias para continuar la investigación.

“Hemos desarrollado una operación de inteligencia que permitió frustrar este intento de acto terrorista, en el cual el pasado domingo, un sujeto financiado por sectores extremistas y narcobandas en el país dejó un bolso con artefactos explosivos en un espacio público para generar caos y muerte”, recalcó.

Cabello también aseguró que una de las personas apresadas, que estaría cooperando con las autoridades, dijo que uno de los objetivos era atentar contra «un peso pesado» del gobierno.

Aunque los planes se habrían ejecutado en Colombia, el funcionario descartó que esté implicado el gobierno de Gustavo Petro con el que mantienen relaciones cordiales, pese a que el mandatario colombiano no ha reconocido el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Agregó que se encuentran en otra operación con el Cicpc y un «grupo especial» en una operación antidrogas para desmantelar bandas dedicadas al narcotráfico, a las que en reiteradas oportunidades liga con la oposición venezolana y los «sectores extremistas».

Insistió, ante la pregunta de un periodista, que detrás de estos planes están María Corina Machado e Iván Simonovis. Incluso dijo que estaba Juan Pablo Guanipa, exdiputado al que detuvieron el 23 de mayo pasado. También inculpó de operadores a los hermanos Rincón.

Cactus24 (07-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.