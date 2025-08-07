Asesinaron en Gaza a Suleimain Al-Obeid, el «Pelé» del fútbol palestino

La Federación de fútbol de Palestina informó este miércoles el asesinato de Suleiman Al-Obeid, excapitán de la selección nacional y apodado como el «Pelé» del fútbol palestino, tras un ataque de Israel en la Franja de Gaza.

«Fue martirizado después de que las fuerzas israelíes atacaran a quienes esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza este miércoles», señaló la Federación en su comunicado.

Al-Obaid tenía 41 años y marcó más de 100 goles en su carrera, siendo una estrella del seleccionado de Palestina.

Finalmente, la Federación de Palestina agregó que «el número de mártires de la asociación de fútbol ha llegado a 321, entre jugadores, entrenadores, administradores, árbitros y miembros de la junta».

Cactus24 07-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.