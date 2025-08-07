Amordazan y atan a Cosculluela durante robo en su casa

La Policía confirmó que el «cantante urbano» José Fernando Cosculluela Suárez, conocido como “Cosculluela”, fue víctima ayer de robo domiciliario en su vivienda ubicada en la urbanización Esmerald Lakes, en Trujillo Alto (Puerto Rico), de donde los asaltantes sustrajeron prendas preciosas.

La Uniformada indicó que Cosculluela y dos empleados que lo acompañaban fueron amordazados por los asaltantes.

Según el reporte de la Policía, dos individuos con vestimenta oscura y armados entraron a la residencia. En la residencia estaba el cantante con otra persona y los pillos lo amarraron en la sala.

Luego, lo llevaron hasta una oficina y una habitación de la vivienda y sacaron diversas pertenencias valoradas en aproximadamente 308,700 dólares, según indicó Cosculluela.

Los sujetos se llevaron una camioneta Land Rover, modelo Range Rover, color negro, año 2020. El vehículo fue recuperado por el querellante en las inmediaciones de un negocio en el municipio de Aguas Buenas.

Según informes, las víctimas no lograron liberarse hasta horas de la tarde y fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga el robo domiciliario.

Cactus24 (07-08-2025)

