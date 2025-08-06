Maestros denuncian impago de bono vacacional

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) denunció este miércoles que los docentes de escuelas adscritas a gobernaciones han quedado excluidos del pago del bono especial por vacaciones.

El mismo, valorado en 6.160 bolívares (aproximadamente 220 dólares) está siendo otorgado por el Ministerio de Educación a través de la plataforma Patria a trabajadores de escuelas y liceos nacionales.

La Federación indicó mediante un comunicado enviado a la prensa que el impago de esa bonificaciónes una exclusión y constituye “una violación de los principios de justicia e igualdad que deben regir en el ámbito laboral de nuestro país”.

Detalla el ente gremial que ese pago debió hacerse en julio pasado, junto con la última quincena de ese mes y el bono vacacional que se pagó en general.

“Los colegas docentes regionales y sus familias también padecen la crisis económica presente en el país, al igual que la pérdida de poder adquisitivo Exigimos el pago de dicho beneficio para los docentes activos, jubilados y pensionados”, agrega el comunicado.

Exponen que esta medida se ha aplicado en los estados Barinas, Bolívar, Lara, Miranda, Mérida, Portuguesa, Táchira y Zulia, donde han denunciado el impago.

Cactus24 06-08-2025

