Maduro instala Consejo Federal de Gobierno con alcaldes y gobernadores electos

Con la designación de titulares de las gobernaciones de Falcón, Sucre y Cojedes, junto a las autoridades de los gobiernos municipales de Caracas, Chacao y Maracaibo, se constituyó este miércoles el Consejo Federal de Gobierno (CFG), instalado en el Palacio de Miraflores por el presidente Nicolás Maduro.

“Queda instalada, el día de hoy, como máxima instancia de coordinación ejecutiva, presidida por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, con el secretario Leonardo Montezuma. Por el Gobierno nacional estarían el ministro Jorge Márquez y la ministra Gabriela Jiménez; por las gobernaciones del país estarían el gobernador de Falcón, Víctor Clark, la gobernadora de Sucre, Johana Carrillo, y de Cojedes, Alberto Galíndez, quien ya venía siendo miembro de esta secretaría, y por los alcaldes estarían la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, además del alcalde Gian Carlos Di Martino, de Maracaibo”, anunció el jefe de Estado.

El mandatario nacional explicó que, con la instalación de este Consejo Federal de Gobierno, los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas apoyarán firmemente al Poder Popular en la ejecución de sus proyectos, con asesoría profesional, maquinaria y recursos económicos.

Cactus24 06-08-2025

