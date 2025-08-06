«La Resurrección de Cristo» de Mel Gibson tendrá dos partes

Es oficial, «La Resurrección de Cristo», la esperada secuela de ‘La pasión de Cristo’, se dividirá en dos partes. La primera se estrenará en los cines de (al menos) Estados Unidos el 26 de marzo de 2027, Viernes Santo, mientras que la segunda lo hará tan sólo 40 días después, el jueves 6 de mayo, el Día de la Ascensión.

Cómo se anunció el pasado mes de marzo, el rodaje de ambas películas, respaldadas por Lionsgate, también distribuidora de ‘Hasta el último hombre’ y ‘Amenaza en el aire’, comenzará este mismo mes de agosto en los estudios Cinecittà de Roma.

THE RESURRECTION OF THE CHRIST Parts One and Two – coming to theaters Spring 2027. PART ONE

Good Friday – March 26, 2027 PART TWO

Ascension Day – May 6, 2027 pic.twitter.com/HphYQFl7ox — The Resurrection of The Christ (@ResurrectFilm) August 5, 2025

El guión, que ha estado en desarrollo durante al menos siete años, está escrito por el propio Gibson junto a su hermano Donald y Randall Wallace, guionista con el que el cineasta ya colaboró en ‘Braveheart’ y ‘Cuando éramos soldados’. A su vez, Gibson la producirá a través de su Icon Productions junto a Bruce Davey.

El propio cineasta describió la película como «muy ambiciosa», asegurando que la historia va desde «la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol».

Aunque no está confirmado de manera oficial, se espera que Jim Caviezel vuelva a interpretar a Jesús, si bien se desconoce si tal y como se venía especulando en los últimos meses se recurrirá a técnicas como el «rejuvenecimiento digital» para ello. También se espera que Monica Bellucci vuelva a ser de la partida.

Recordemos que la última película de Mel Gibson como director es la mencionada ‘Amenaza en el aire’, estrenada en cines a principios de este mismo año.

Entre sus próximos proyectos se encuentra también otra secuela de uno de sus grandes éxitos durante muchos, muchos años en desarrollo: ‘Arma Mortal 5’.

Cactus24 06-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.