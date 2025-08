Hombre de 100 años se casa con su novia de 87

En un reciente día de verano, John Glomstad, de 100 años, se casó con su novia, de 87, en una colorida ceremonia al aire libre oficiada por su hijo.

Glomstad disfruta muchas cosas en la vida: además de estar recién casado, le encanta conducir sus cinco coches, incluido un Mazda Miata descapotable, ir de crucero y cocinar buena comida.

Vive de forma independiente en su propia casa con un gran garaje y hace ejercicio todas las mañanas, con una rutina que incluye 45 saltos de tijera.

“¿Quién iba a decir que habría vida después de los 100?”, dijo a Today Glomstad, quien se hace llamar Jack y vive en Tracyton, Washington.

El centenario atribuyó su longevidad al optimismo, la fe y su herencia noruega. “Eso es todo lo que hace falta”, precisó. “Ah, también comemos bien”.

Glomstad conoció a su esposa, Kathie Harless, a través de su iglesia en 2019. Ambos habían enviudado recientemente y eran miembros de un programa para ayudar a las personas a superar el duelo. Después de un tiempo, salieron a comer.

“Ella se me acercó y me dijo: ‘He oído que llevas a viudas a cenar y a recibir asesoramiento’. Le dije que sí. Y ella agregó: ‘Bueno, yo soy viuda’”, recordó Glomstad.

Se hicieron amigos y compañeros, pero él era reacio a complicar las cosas con el matrimonio. Eso cambió hace poco y le propuso casarse hace unas semanas en casa de Harless, en la bahía de Oyster, en Bremerton, Washington.

“Estábamos sentados en mi terraza mirando el agua y me dijo: ‘Creo que deberíamos casarnos’, y casi me caigo de la silla”, contó Harless a The Kitsap Sun.

La boda se celebró en esa misma cubierta el 26 de julio. El hijo de Glomstad, Eric, un pastor jubilado, casó a la pareja frente a amigos y familiares.

“Fue muy especial”, contó Erin Kessler, nieta de Glomstad, a Today.

“Mi abuelo es un ejemplo increíble de que si te levantas y tienes aire en los pulmones debes vivir ese día. Nunca se es demasiado viejo”.

Cactus24 (06-08-2025)

