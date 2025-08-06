Falleció en “Alcatraz Alligator” animador venezolano de eventos automotrices, Luis Manuel Frío

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

El influencer venezolano y reconocido animador de eventos automotrices, Luis Manuel Frío Velásquez, falleció bajo custodia en la prisión para migrantes conocida como “Alcatraz Alligator”, creada por Donald Trump.

Luis Manuel, quien había solicitado su deportación voluntaria, fue detenido y trasladado a esta instalación de alta seguridad, donde presentaba fiebre, dolor en el pecho y síntomas graves, sin recibir atención médica adecuada, según denunció su esposa.

Según afirmó, no se le suministraba alimento de forma regular, y que su estado físico y emocional se deterioró rápidamente.

Cactus24 06-08-2025

