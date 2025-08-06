Colombia confirmó asilo político de abogada venezolana María Alejandra Díaz

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que el 11 de enero de 2025, el Gobierno nacional concedió asilo diplomático a la ciudadana venezolana María Alejandra Díaz Marín, que alegó ser víctima de persecución por motivos políticos e ideológicos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Así lo expuso en su momento la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, al denunciar las presuntas irregularidades que estaría cometiendo el gobierno venezolano en contra de la profesional en Derecho. “[Díaz Marín es] objeto de sanciones económicas, hostigamiento persistente y procesos disciplinarios como aparente represalia por su labor de defensa legal y sus actividades profesionales”, indicó en un comunicado.

Debido a esta situación, la abogada acudió a Colombia. De acuerdo con la cartera, la medida de asilo político se fundamenta en la normativa de “fuente convencional y consuetudinaria” aplicable entre ambos Estados, por lo que el gobierno fue informado al respecto.

De igual manera, el Gobierno colombiano solicitó que se le concediera a la ciudadana venezolana el salvoconducto que le permitiera dejar la Residencia Oficial en ese país y viajar a Colombia. En respuesta, el gobierno aclaró que la abogada no requiere de la emisión del documento, toda vez que no hay ningún proceso judicial abierto en su contra y no existe tampoco una orden de captura que pese sobre ella.

No obstante, la abogada no ha podido dejar el país y sigue esperando el salvoconducto. Por eso, permanece asilada en la residencia del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Uno de los acuerdos a los que se acogió para contar con el asilo era no revelar su ubicación ni las condiciones de su resguardo.

No obstante, se pronunció al respecto en una publicación en redes sociales, lo que constituye un incumplimiento de lo pactado: “La señora María Alejandra Díaz Marín, bajo su propia responsabilidad, realizó declaraciones públicas sobre su condición de asilada, el martes 5 de agosto en la red social X, incumpliendo las condiciones pactadas al momento de otorgar el asilo diplomático”, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

No obstante, seguirá contando con el asilo y la protección brindada por la Misión Diplomática de Colombia en Caracas, así como con las condiciones adecuadas de permanencia. Mientras tanto, el Gobierno colombiano seguirá dialogando con el venezolano con el fin de “superar esta situación”.//INFOBAE

Cactus24 06-08-2025

