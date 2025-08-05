Una avalancha arrasó un pueblo entero en el Himalaya indio

Por
cactus24
-

Una crecida repentina que provocó un torrente de lodo azotó una localidad de la región himalaya del norte de la India, dejando al menos cuatro muertos y unos 100 desaparecidos, informó un ministro.

Las aguas arrasaron un estrecho valle montañoso, destruyendo edificios a su paso mientras la riada se abatía sobre el pueblo de Dharali, en el estado de Uttarakhand.

“Es una situación grave… Hemos recibido información que indica que hay cuatro muertos y alrededor de 100 personas desaparecidas. Rezamos por su seguridad”, declaró el ministro de Estado de Defensa Sanjay Seth a la agencia de noticias Press Trust of India (PTI).

Cactus24 (05-08-2025)

