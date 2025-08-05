Una avalancha arrasó un pueblo entero en el Himalaya indio

Una crecida repentina que provocó un torrente de lodo azotó una localidad de la región himalaya del norte de la India, dejando al menos cuatro muertos y unos 100 desaparecidos, informó un ministro.
Las aguas arrasaron un estrecho valle montañoso, destruyendo edificios a su paso mientras la riada se abatía sobre el pueblo de Dharali, en el estado de Uttarakhand.
“Es una situación grave… Hemos recibido información que indica que hay cuatro muertos y alrededor de 100 personas desaparecidas. Rezamos por su seguridad”, declaró el ministro de Estado de Defensa Sanjay Seth a la agencia de noticias Press Trust of India (PTI).
Cactus24 (05-08-2025)
Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.
También puedes unirte a Telegram y Facebook.