Tres hombres implicados en la muerte de joven en Yaracuy

Dos hombres, además del funcionario del CICPC, estarían implicados en la muerte de la joven Génesis Medina de 21 años, la cual fue localizada sin vida en una zona boscosa de una finca ubicada en el caserío Carbonero en el municipio Veroes del estado Yaracuy.

El cuerpo de la joven fue ubicado tras investigaciones realizadas por los efectivos del Conas y otros organismos de seguridad ciudadana, publicó Yaracuy al Dia.

Presuntamente, el detenido confesó donde enterró a Medina y así fue que ubicaron su cuerpo. Los otros hombres que estarían involucrados serían un hermano del agresor y un trabajador de la finca donde fue ubicado el cadáver.

Debido al hermetismo de las autoridades ha sido imposible obtener información sobre el móvil de hecho y la forma cómo murió la mujer.

La desaparición

Desde el pasado 2 de agosto la desaparición de la joven mantenía conmocionada a la colectividad sanfelipeña.

Génesis fue vista por última vez la tarde del sábado cuando salió de su sitio de trabajo ubicado en la Avenida La Patria entre avenidas 7 y 8 de San Felipe, capital de Yaracuy, y abordó un vehículo. En ese momento vestía un pantalón jean, franela beige y zapatos deportivos, vestimenta que se informó para dar señas más exactas de ella.

Familiares estuvieron difundiendo, vía redes sociales, algunos flyers pidiendo información sobre su paradero, durante todo el domingo.

Cactus24 (05-08-2025)

