Seguidores de Evo Morales promueven el voto nulo para presidenciales de agosto

Seguidores de Evo Morales impulsarán el voto nulo en las elecciones presidenciales de Bolivia del 17 de agosto, como protesta contra la exclusión del exmandatario en los comicios, informó a la AFP este lunes su hija Evaliz Morales.

El líder cocalero, que gobernó el país en tres ocasiones entre 2006 y 2019, quedó impedido de participar por un fallo constitucional que prohíbe más de una reelección presidencial.

Evaliz Morales encabezó este lunes la inauguración de una oficina de campaña en el corazón de la ciudad de La Paz, junto a decenas de militantes, para promover que los ciudadanos invaliden sus votos en las urnas ya que no podrán votar por su líder.

«Es una respuesta ante la amedrentación, ante la ilegalidad, ante la persecución política, la judicialización de la política (…), eso es el voto nulo», afirmó a la AFP.

Explicó que su padre apoya esta iniciativa que «es de los movimientos sociales».

En junio pasado, bajo el lema «sin Evo no hay elecciones», sus partidarios desplegaron protestas y bloqueos de caminos que dejaron al menos ocho muertos, entre ellos cuatro policías, según la Defensoría del Pueblo.

El expresidente se encuentra hoy refugiado en la región cocalera del Chapare. Sobre él pesa una orden judicial de captura por un caso de trata de una menor, que él niega.

El voto nulo o blanco no incide en el conteo oficial de votos para la presidencia ni en la distribución de escaños parlamentarios. Su registro es con fines estadísticos, pues solo se contabilizan los votos válidos en los resultados finales.

«En los últimos días comienza a crecer esta propuesta: si Evo no está en la papeleta, mi voto es nulo», dijo este lunes el exgobernante en un acto público en el Chapare.

En los últimos días se abrieron más de 40 oficinas de campaña en todo el país, informó a la AFP Wilma Alanoca, dirigente cercana a Morales.