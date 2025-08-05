Reuters | Trinidad y Tobago adjudicará a ExxonMobil siete áreas de aguas profundas al noroeste del bloque Stabroek

El gobierno de Trinidad y Tobago acordó adjudicar a la petrolera estadounidense ExxonMobil superficie en un área ultra profunda que incluye siete bloques para explorar en busca de petróleo y gas, dijeron a Reuters dos altos funcionarios del gobierno.

Las partes iniciaron negociaciones a principios de este año por las áreas frente a la costa este del país caribeño, que ExxonMobil abandonó hace más de 20 años. Los bloques se ubican al noroeste del prolífico bloque Stabroek de ExxonMobil en Guyana, donde el consorcio que lidera ha confirmado más de 11 000 millones de barriles de recursos recuperables.

ExxonMobil y el gobierno trinitense podrían firmar el acuerdo la próxima semana, según personas con conocimiento de las negociaciones, que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

El área que se adjudicará a ExxonMobil es una fusión de siete bloques y ha sido renombrada Ultra Deep 1 o UD(1). El área abarca profundidades de agua de entre 2.000 y 3.000 metros, según informaron las fuentes a Reuters.

«No haremos comentarios sobre fuentes de terceros, pero habitualmente buscamos oportunidades para optimizar nuestra ventaja en la cartera», dijo a Reuters un portavoz de ExxonMobil.

El Ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Roodal Moonilal, no respondió a una solicitud de comentarios.

«Trinidad y Tobago, en su fase ultraprofunda, podría liberar un potencial similar al del bloque Stabroek de ExxonMobil», según un estudio de 2024 realizado por la firma de análisis de datos energéticos TGS, con sede en Houston.

En Guyana, ExxonMobil y sus socios Chevron están a punto de iniciar la producción en su cuarta planta flotante, que ampliará su capacidad a más de 900.000 barriles diarios (bpd), menos de seis años después de iniciar la producción de petróleo en el país sudamericano. El grupo planea producir hasta 1,7 millones de bpd para 2030.

Durante una conferencia de prensa la semana pasada, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, dijo que la exploración es parte de un enfoque triple para garantizar que la compañía reemplace continuamente el petróleo y el gas que produce.

«Seguimos realizando un esfuerzo constante y centrado en encontrar más recursos que sean económicamente ventajosos y competitivos en nuestra cartera», afirmó Woods.

Reuters

Cactus24 (05-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.