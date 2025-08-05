Mueren tres adolescentes alcanzados por un rayo en Cuba

Tres adolescentes murieron el domingo y un cuarto resultó herido al ser alcanzados por un rayo durante una tormenta eléctrica en Manicaragua (centro de Cuba), informaron este lunes medios oficiales citando fuentes del gobierno provincial de Villa Clara.

Los fallecidos son dos varones y una mujer de entre 13 y 14 años; uno de ellos residía en Estados Unidos. La herida, también una menor de 14 años, fue trasladada al hospital pediátrico de Santa Clara y, según el periódico Vanguardia, está «consciente», «orientada» y «evoluciona favorablemente».

Los sucesos por descargas eléctricas no son infrecuentes en Cuba, especialmente en julio y agosto, por las tormentas propias del verano. Según un estudio del Instituto de Meteorología (Insmet) de 2020, la media anual es de 54 muertes por impacto de rayos.

De acuerdo a ese registro, entre 1987 y 2017 un total de 1.742 personas murieron alcanzadas por rayos, cifra que supera ampliamente el número de pérdidas humanas dejadas por huracanes, tornados, eventos de lluvias intensas e inundaciones costeras y otros desastres naturales en la isla.