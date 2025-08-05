La NASA planea construir un reactor nuclear en la Luna en cinco años

El secretario de Transporte y administrador interino de la NASA, Sean Duffy, describió el martes el plan acelerado de la agencia espacial para construir un reactor nuclear en la Luna.

“Estamos en una carrera hacia la Luna, en una carrera con China por llegar a la Luna. Y para tener una base lunar, necesitamos energía. Y algunos de los lugares clave de la Luna recibirán energía solar, pero esta tecnología de visión es crucial, por lo que hemos invertido cientos de millones de dólares en su estudio”, declaró Duffy durante una conferencia de prensa del Departamento de Transporte (DOT).

«¿Podemos lograrlo? Ahora vamos a ir más allá del estudio, y se nos darán instrucciones», añadió Duffy. «Empecemos a implementar nuestra tecnología para que esto se haga realidad».

Duffy dijo que el reactor tendrá que generar 100 kilovatios de potencia.

“Es la misma cantidad de energía que consume una casa de 2000 pies cuadrados cada tres días y medio. Así que no estamos hablando de tecnología masiva”, afirmó. “No estamos lanzando esto en vivo”.

La NASA ha invertido dinero en la investigación de reactores nucleares, incluida la concesión de tres contratos de 5 millones de dólares en 2022 a empresas que desarrollan diseños iniciales para un sistema de energía de fisión de 40 kilovatios.

La aceleración del plan es parte de la atención de la administración a los vuelos espaciales humanos.

“Pero, repito, la energía es importante, y si queremos mantener la vida en la Luna y luego ir a Marte, esta tecnología es crucial. Y quisiera señalar que… vamos retrasados, ¿verdad? Si vamos a participar en la carrera hacia la Luna y la carrera hacia Marte, tenemos que organizarnos”, dijo Duffy el martes. “Tenemos que concentrar todos nuestros recursos, toda nuestra atención en ir a la Luna, que es lo que vamos a hacer”.

“Y, de nuevo, hay muchas cosas que hace la NASA, y a mucha gente le encantan muchas de las cosas que hace la NASA, pero esto se trata de la exploración espacial, y se trata de esta próxima fase”, afirmó el administrador interino de la NASA.

Cactus24 (05-08-2025)

