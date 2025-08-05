Juan Carlos Escobar no continuará como presidente de Leones

Juan Carlos Escobar no continuará como presidente de los Leones del Caracas, anunció el equipo a través de sus redes sociales, este martes por la tarde.

“La Junta Directiva de los Leones del Caracas BBC, informa a su afición y a la opinión pública que Juan Carlos Escobar dejará su cargo como presidente de la organización. El señor Escobar estuvo presente en la historia reciente de nuestra institución, incorporándose inicialmente como gerente general y asumiendo posteriormente la presidencia en el año 2022. Durante su gestión, el equipo logró el campeonato en la temporada 2022-2023.

Agradecemos profundamente su compromiso y dedicación”, reza el comunicado.

Con la salida de Escobar, más las anteriores de Víctor Gárate y su asistente Adriw Sánchez, en la gerencia deportiva, Caracas tendrá un nuevo tren ejecutivo en el área de operaciones de béisbol. En ese sentido, sólo se ha anunciado la contratación de Luis Sojo, para ocupar la vacante de Gárate.

“Asimismo, informamos que Juan Carlos Escobar continuará acompañando al equipo en un periodo de transición que inició meses atrás para garantizar la continuidad fluida de la gestión. Desde la organización Leones del Caracas le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, concluye el escrito.

Cactus24 (05-08-2025)

