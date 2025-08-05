Joven modelo fue encontrada sin vida en la casa de su novio

La joven modelo Angely Benavides, de 17 años, fue encontrada sin vida, al parecer, en la residencia de su novio, ubicada el estado Bolívar.

Hasta el momento, la causa exacta del deceso no ha sido confirmada por las autoridades. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que la joven fue hallada sin vida en la residencia de su pareja sentimental, un hecho que ha generado gran conmoción y dolor en la región.

La noticia de su fallecimiento ha inundado las redes sociales, donde amigos, familiares y conocidos lamentan la pérdida de la joven promesa.

Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre el caso en las próximas horas.

La joven había conmovido las redes sociales tras graduarse como bachiller Técnico Medio en Telemática en el Colegio Fe y Alegría y se pudo conocer que era candidata oficial al Reinado del Cacao.

Con información de: El Regional del Zulia

Cactus24 (05-08-2025)

