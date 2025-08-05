Joven fue hallada muerta en los manglares de Boca de Uchire

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Ana Cecilia Carreazo Briceño de 18 años, fue hallada sin vida en las orillas del Caño Uchire, en el sector La Playa del municipio San Juan de Capistrano, estado Anzoátegui.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) autorizó el levantamiento y la extracción del cadáver, que posteriormente fue trasladado hasta la sede del SENAMECF en Barcelona en donde se le practicó el examen forense, determinando que la causa de la muerte era «shock hipovolemico, herida de arma blanca en cuello», es decir fue degollada.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Las autoridades policiales se encuentran tras la pista del autor de este crimen. Una de las hipótesis que se maneja es «crimen pasional», ya que el presunto enamorado permanece desaparecido y su padre se encuentra detenido para ser interrogado.

Cactus24 (05-08-2025)

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor