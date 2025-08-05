Joven fue hallada muerta en los manglares de Boca de Uchire

Ana Cecilia Carreazo Briceño de 18 años, fue hallada sin vida en las orillas del Caño Uchire, en el sector La Playa del municipio San Juan de Capistrano, estado Anzoátegui.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) autorizó el levantamiento y la extracción del cadáver, que posteriormente fue trasladado hasta la sede del SENAMECF en Barcelona en donde se le practicó el examen forense, determinando que la causa de la muerte era «shock hipovolemico, herida de arma blanca en cuello», es decir fue degollada.

Las autoridades policiales se encuentran tras la pista del autor de este crimen. Una de las hipótesis que se maneja es «crimen pasional», ya que el presunto enamorado permanece desaparecido y su padre se encuentra detenido para ser interrogado.

Cactus24 (05-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.