Fuerte sismo de 5.7 sacude la costa de República Dominicana

Un sismo de magnitud 5,7 se registró la madrugada de este martes al sureste de Boca de Yuma, República Dominicana, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El sismo se sintió también en varias zonas de Puerto Rico, aunque al momento no hay advertencia de tsunami en la zona. Medios locales reportan que no hay registros de víctimas o daños materiales.

El movimiento se produjo a las 5.23 (hora local y de Miami) a una profundidad de 164,8 kilómetros. Su epicentro se localizó a 40,8 kilómetros al este de Mano Juan, Isla Saona, en el mar Caribe, según el Centro Nacional de Sismología (CNS) de la Universidad de Santo Domingo (UASD).

La isla La Española mantiene una actividad sísmica activa, con más de una decena de sismos leves registrados en las últimas 24 horas por el CNS.

La Red Sísmica de Puerto Rico informó en X que no hay un aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Cactus24 (05-08-2025)

