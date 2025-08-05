Féretro de monseñor Mario Moronta se encuentra en la catedral de San Cristóbal

Los restos del obispo emérito, monseñor Mario del Valle Moronta, están en la Catedral de San Cristóbal, donde se lleva a cabo un velorio de tres días consecutivos.

El protocolo establecido por la Diócesis indica que, durante el velatorio, se celebrarán eucaristías cada tres horas, y se efectuarán las Laudes y Vísperas solemnes. En señal de duelo, las campanas de todas las parroquias redoblarán y la bandera pontificia se izará a media asta.

La Diócesis informó que la Misa Exequial se realizará el 8 de agosto a las 10:00 a.m. en la misma catedral.

El comunicado de la Diócesis destaca que el último deseo de monseñor Moronta fue que en lugar de enviar ofrendas florales, hagan donaciones destinadas a los más necesitados.

Cactus24 (05-08-2025)

